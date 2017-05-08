Neden sadece evlilik programları rahatsız ediyor?

Evlilik programlarının KHK ile yasaklanması hakkında konuşan Gazeteci yazan Cem Ufak, ”Sadece evlilik programlarına söz ediyorlar. Fakat ekrandaki garip tipler ve moda programları çocukların büyümesini de negatif etkiliyor. Hatta aileler bu programlar yüzünden çocuklarını kaybedebilir. Moda programındaki yarışmacılar diğer birşeyi özendiriyor. Kendi kültür ve geleneklerimizin tersine zıvanadan çıkartmaya uğraşıyorlar” diye konuştu.

Bazı televizyon kanallarındaki dizilerdeki figür olan kahramanların yeni yetişen insan ve gençlere rol model olduklarını belirterek sözlerine başlayan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ”Bu rol modellerin değişmesi gerekiyor. Survivor’da sıcacık çıplaklık var. Iyice güvensizlik temeline kurulu ilişkiler biçimi, cümbür cemaat birbirinin peşinde konuşup, birbirinin kuyusunu kazıyor. Ayakta kalmak için sembolik olarak yok etmeyi tasarlıyorlar. Açlık ve düş ettiğimiz geleceğin dünyası böyle bir şey mi? Doğru içe bunu aşılamaya çalışıyorlar. yavaş yavaş bunu bize dayatıyorlar. Bu yaptıkları formatlarla gençlerimizin kafalarını formatlamaya çalışıyorlar. Bu korkunç bir olay” diye sitemde bulundu.