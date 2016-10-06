Nefes alarak stresten uzaklaşmak mümkün

Herkesin hayatı her tarafında karşısında karşıya kaldığı gerginlik, baskı altına girildiğinde veya gözden düşmüş bir durumla karşılaşıldığında kişinin kendisini gözetmek namına verdiği otomatik bir tepki ve olumsuz duruma dayanıklılık oluşturmasıdır. Gerçekte vücudun bir şekilde kendini içsel olarak savunma şeklidir lakin bu koşul kişiyi olumsuz etkilemektedir. Stres altında olmak, somut ve zihinsel gücü azaltarak hayata olumsuz bakmaya, kederli bir ruh haline bürünmeye sebep olur. Stresle başa çıkmanın çoğu yolu olmasına rağmen herkesin zahmetsizce yapabileceği nefes alma egzersizi en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Stresin çoğu süre nefes alışverişini engellediğini ve bunun gerginliği daha da artırdığını belirten Nitelikli Hayat Eğitmeni Emel Cazibeli, kişinin daha alçak karna nefes alarak bu olumsuz durumdan çıkarak kendisini kuytu hissedebileceğini açıklama etti.

“Stresli dönemlerimiz nefesimizi baskılıyor”

Her insanın yaşamın belirli zamanlarında stresli dönemleri olduğuna dikkat çeken Emel Cazibeli, stresin farklı alanlara yönlendirilmiş sebepleri olduğunu söyledi. Bu durumdan kolay bir eylem olan nefes alıp vererek uzaklaşılabileceğini aktaran Cazibeli, “Hayat devam ediyor. Mutlaka stresli olduğumuz dönemlerimiz var. Şu lahza için olmayabilir ama dönem dönem ya da ileri tarihte o stresli dönemlerimiz olacaktır. Meslek stresi, aile ve ikili ilişkilerde stres olabilir, yaşam stresimiz olabilir. Bunlar doğrudan doğruya bizim vücudumuza yansıyor ve nefesi baskılıyor. Nefes alamayan, bedene oksijen gitmemiş sağlığa zararlı bir nesil oluyoruz. Amacımız nitelikli bir nesil meydana getirmek. Kaliteli ve o dinç bedeni, zihni ve ruhu hissederek yaşamak. Bu fazla kayda değer. Nefes terapileriyle o nefesi çoğaltarak, bedene oksijeni daha artı göndererek ve bilinçaltında yaşanan travmalardan da özgürleşerek nitelikli ben olduktan daha sonra değişimi kendi hayatımızda başlatıp sonra da başkalarının hayatında devam ettirebiliriz. Fakat öncelikle başkalaşım kendimizde başlıyor. O metamorfoz ağır ağır ailelere, toplumlara, ülkelere yansıyacak ve dünyalar değiştirilmiş olacak. Bir nefesi değiştirerek hayatları değiştirebiliriz” dedi.

“Nefesle yapılan bakımlar en ucuz ve getirisi en çok olandır”

Nefesin önemine dikkat çeken Kaliteli Hayat Eğitmeni Emel Cazibeli şunları söyledi; “Içten nefes aldığımızda dinç zihne sahip oluyoruz. Nefesimiz baskıladıkça, oksijen düştükçe bedenimizdeki toksinler artıyor. En büyük detoks nefestir ve en ucuzdur. Çoğu bakımlar yapabiliriz lakin nefesle yapacağımız bakım gerçekte çok ucuz ama getirisi son derece büyüktür. Birincil çalışma alanım doğumevi, son egzersiz yerim huzurevi oldu ve birincil ve son nefes ne demek ben çok iyi biliyorum. Hissederek deneyimledim. Son durakta alınamayan nefes, çok büyük manâ ifade ediyor. O yüzden nefesi şu anda öğrenip tam olarak nitelikli nefesler almaya devam edersek ve nitelikli nefes almak için nefes antrenmanlarına devam edersek o süre dinç nefesler alarak başka boyutlara geçiş yapabiliriz.”

Kadir Arslan – Selim Kuşcu