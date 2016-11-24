Neşet Ertaş GSF Dekanı Ölmez'den Ekicioğlu'na ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu ziyaret etti.

Dekan Ölmez, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde oluşturulan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Mekikli Dokuma Atölyesi’nin kurulmasına yaptıkları katkılardan dolayı oda başkanı Ekicioğlu’na teşekkür etti.

Ekicioğlu ziyaretinde şunları söyledi:

“Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü için Mekikli Dokuma Atölyesi kurulacağını öğrendiğimizde odamızda bulunan dokuma tezgahlarını Türk el sanatlarının yaşatılması amacıyla yapılacak çalışmalara katkı sağlamak istedik. Bizde bulunan tezgahları üniversiteye tahsis edilmesini sağladık. Umuyoruz ki, bu mekikli dokuma tezgahları, gençlerimizin Geleneksel Türk El Sanatlarını tanıması ve böyle bir değerin yaşatılması açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Ziyaretin sonunda Dekan Ölmez, Ekicioğlu’na bir plaket verdi.