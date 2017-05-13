Neşet Ertaş Kaman'da anıldı

KIRŞEHİR (AA) – Bozkırın Tezenesi olarak anılan ve abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş, Kaman Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikle anıldı.

Kaman Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, “21. yüzyılın en büyük halk ozanı olan ve dinlediğimiz hemen hemen her türküde emeği olan büyük usta Neşet Ertaş, sadece doğduğu, büyüdüğü yer olan Kırşehir için değil, tüm Türkiye için önemli bir değerdir. Kendisinin de dediği gibi devletin değil halkın sanatçısı olmayı başarmış yeri dolmayacak bir kişiliktir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kaman’da görev yapan müzik öğretmenlerinden ve mahalli sanatçılardan oluşan müzik grubu, Neşet Ertaş’a ait bozlak, uzun hava ve oyun havalarını seslendirdi.

Programın sonunda Kaman Şehit Deniz Kaya Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri tarafından Kırşehir yöresi halk oyunları gösterisi sunuldu.

Etkinliğe, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.