Neşet Ertaş'ın adı kültür merkezinde yaşatılacak

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş’ın adının yaşatılacağı kültür ve sanat merkezinin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Bahçeci yaptığı yazılı açıklamada, modern tasarımı ile Kırşehir’e vizyon katacak Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezindeki çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Merkezde 250 ve bin kişilik çok amaçlı salonlar, sergi alanları, arkeoloji müzesi, dernek ve kurs odalarının yer alacağını vurgulayan Bahçeci, burada büyük kültür ve sanat organizasyonlarının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Tamamlandığında Kırşehir’e önemli katkı sağlayacağına işaret eden Bahçeci, şunları kaydetti:

“Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği, Kırşehir’e yakışır bir kültür merkezi yakın bir zamanda tamamlanacak. Sergi salonları, dernek ve kurs odaları ve modern mimari ile kültür merkezimiz Anadolu’nun ikinci büyük kültür merkezi olacak. Burada 44 kişilik toplantı salonu ve 60 kişilik de konferans salonu mevcut olacak. 200 kişilik salonumuzda küçük organizasyonlar için kullanılacak.

Aynı zaman da nikah salonu olarak da kullanılabilecek. Yabancı konuklarla yapılacak toplantılarda onlara çeviri yapılacak odalar da olacak. Kültür Merkezimiz de Neşet Ertaş’ın bir köşesi yer alacak. Kırşehir kültür ve sanatın şehridir. Amacımız bütün kültürel ve sanatsal faaliyetleri burada toparlamak. Kültür merkezimizin alt katı 3 bin metre kare. Burada da halk oyunları ekiplerinin çalışma yapacağı yerler olacak. İki tane tiyatro salonumuz var.”