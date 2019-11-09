Neşet Ertaş'ın memleketinde UNESCO sevinci
KIRŞEHİR (AA) – SERKAN GÜNER – Kırşehir'in müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasıyla birlikte başta "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş olmak üzere halk ozanlarının beslendiği bozlak kültürü ve Abdal geleneği daha güvenli şekilde gelecek kuşaklara aktarılacak.
Vali İbrahim Akın'ın koordinasyonunda, Kırşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Ahiler Kalkınma Ajansının yaptığı ortak çalışmayla nisan ayında UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna müzik dalında başvuru yapıldı. Komisyondan alınan onay mektubunun ardından Kırşehir Belediyesinin başvurusu, haziran ayında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO'nun ilgili birimine gönderildi. Burada yapılan değerlendirmenin ardından da Kırşehir'in müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını bildiren yazı geçen hafta Kırşehir Belediyesine ulaştı.
Kırşehir'in müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi kentte sevinçle karşılandı. Kırşehir'in sahip olduğu zengin müzik kültürü, böylece UNESCO tarafından da tescillenmiş oldu.
Kentteki Abdal geleneği ve bozlak kültürü, müzik alanında UNESCO ağına alınan diğer şehirlerle yapılacak ortak etkinlikler sayesinde dünyaya duyurulacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Kırşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı'nda aktif rol alma imkanı da bulacak.
– Kararın 2030'a kadar sürdürülebilirliği var
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO'nun bu kararının 2030 yılına kadar sürdürülebilirliği olduğunu belirterek, "Önce belediye olarak şartları yerine getireceğiz. Altyapıyı oluştururken Abdal geleneğinin ve bu müziğin gelecek nesillere aktarılması konusunda özellikle Neşet Ertaş ve Abdal geleneği koruma altına alınacak. Bu geleneği sürdüren sanatçılarla istişareler yaparak, projeyi onlarla beraber sürdüreceğiz." dedi.
UNESCO'nun alınan karar kapsamında 4 yılda bir denetleme yapacağını anlatan Ekicioğlu, "4 yıl içinde eksikliklerimiz varsa bize bildirilecek. Biz de belediye olarak Kırşehir Valiliği, Kent Konseyi ve Kalkınma Ajansı iş birliğinde eksikliklerimizi gidereceğiz ve bunları tamamladıktan sonra 4 yıl daha uzatma alacağız. Eğer eksikliklerimizi gideremezsek ve altyapıyı hazırlayamazsak bunun iptal edilme riski var." diye konuştu.
– "Muharrem Ertaş'ın evini koruma altına alacağız"
Selahattin Ekicioğlu, kararın Kırşehir'in dünyada tanınırlığını daha çok artıracağına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Projeyi doğru bir şekilde uygulayarak, bozlak kültürü ve Abdal geleneğinin binlerce yıl daha yaşatılması için çaba sarf edeceğiz. Abdalların geleneğini hiç bozmadan ileriye taşıyacağız. Bizim projelerimiz arasında Bağbaşı Mahallesi'ndeki ustalarımızın yaşadığı yerin yaşatılması var. Muharrem Ertaş'ın evini koruma altına alacağız. Diğer evleri de aslına uygun şekilde projelendirerek, oradaki kültürü yaşatacağız. Anadolu'nun ortasındaki bu kültüre ziyaretçi akınını sağlayacağız. Sadece ulusal değil uluslararası projelerle bu kültürü dünyaya tanıtacağız. Bu müziği, hazırlayacağımız projelerimizle gelecek kuşaklara aktaracağız. Yeni Neşet Ertaşlar, Muharrem Ertaşlar üreterek yolumuza devam edeceğiz."
-
Boyu uzamayan evlatları için evi küçük objelerle dekore ettiler
-
Neşet Ertaş'ın memleketinde UNESCO sevinci
-
Modaya yön verenler CNR Fashionist'te buluşacak
-
Obezite ameliyatı “son çare olarak tercih edilmeli” uyarısı
-
Lösemili akranlarına harçlıklarıyla destek oldular
-
fizy İstanbul Müzik Haftası devam ediyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.