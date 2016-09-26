Neşet Ertaş'ın ölümünün 4. yılı

KIRŞEHİR (AA) – “Bozkırın tezenesi” olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 4. yılında Kırşehir’de anıldı.

Anma etkinlikleri, Ertaş’ın Bağbaşı Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Vali Necati Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarının yetiştirdiği halk ozanlarından birinin de Neşet Ertaş olduğunu belirtti.

Sanatçının Türk halk müziğine, Türk düşünce ve tasavvuf tarihine büyük katkıda bulunduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

“Neşet Ertaş’a özlemimiz her geçen gün biraz daha artıyor. Yeryüzündeki bu karışık ortamda onun gibi bir gönül dostuna, sevgi mimarına mutlaka ihtiyaç var. Neşet Ertaş, hayatı boyunca sevgiden, dostluktan, kardeşlikten yana olmuştur ve sazını da öyle çalmıştır. Neşet Ertaş’ın adının yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için çalışmalar yürütüyoruz. Onun çok iyi bilinmesi, türkülerinin de çok iyi analiz edilmesi gerekiyor.”

Anma etkinlikleri çerçevesinde, Ahi Evran Camisi’nde mevlit okutuldu. Ahi Evran Külliyesi Sergi Salonu’nda Neşet Ertaş fotoğrafları sergisi açıldı. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salahaddin Bekki, Kırşehir Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “Kırşehir’in Kültürel Kent İmgesi-Neşet Ertaş” konulu konferans verdi.

Etkinliklere, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül, Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş da katıldı.

Neşet Ertaş, İzmir’de 25 Eylül 2012’de vefat etmiş, cenazesi bir gün sonra Kırşehir’de toprağa verilmişti.