Neşet Ertaş'ın ölümünün 4. yılı

KIRŞEHİR (AA) – “Bozkırın tezenesi” olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş, tavsiyesiyle Abdal kültürünün yaşatılması için kurulan Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunun üyeleri tarafından mezarı başında anıldı.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki topluluğun üyeleri, ölümünün 4. yılında Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan’ın da eşlik ettiği topluluğun 12 üyesi, mezarı başında dua okuyup, bozlak ustasına minnet duygularını dile getirdi.

Topluluk üyelerinden, Neşet Ertaş’ın amcasının oğlu Birol Ertaş, ustayı minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Birol Ertaş, topluluğun kurulmasında en önemli etkenlerden birinin Neşet Ertaş olduğunu belirterek, “Mezarını hemen her gün ziyaret ederiz. Evimiz de yakın. Gelip duamızı ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Mahalli sanatçı Çekiç Ali’nin oğlu, Ertaş’ın akrabası Aydın Çekiç de ustayı hayırla anmak, onun mezarı başında dua etmek için toplandıklarını ifade etti.

Ertaş’ın çabası ve emeğiyle 2001’de Kültür ve Turizm Bakanlığında göreve başladıklarını anlatan Çekiç, şöyle devam etti:

“Kendisini saygıyla anıyorum. Bizim devlete adım atmamızı sağlayan kişidir. Rahmet diliyorum. Anadolu’yu, Avrupa’yı dolaşarak, bu kültürü devam ettirmeye çalışan, devlet tarafından korunmaya alınan kişiler olarak Neşet Ertaş’ın, babam Çekiç Ali’nin, Muharrem Ertaş dayımın mirasını devam ettiriyoruz. Dünyayı dolaşarak kültürümüzü tanıtıyoruz. Onların yolundan giderek bıraktıkları bayrağı dalgalandırıyoruz.”

– “Topluluğun vefası”

Eraslan ise Neşet Ertaş’ın en önemli miraslarından birinin, isteği ve tavsiyesiyle kurulan Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu olduğunu dile getirdi.

Topluluğun Ertaş’ın akrabalarından, Abdal kültürünü yaşatmak amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Eraslan, şunları kaydetti:

“Onun ağzından, gırtlağından, o nağmeleri çok güzel lanse ediyorlar. Yurt içi ve dışında katıldıkları konserlerle kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Bu sayede hem Neşet Ertaş üstadımızı rahmet ve minnetle anmış oluyoruz hem de Kırşehir türkülerini, üstadın türkülerini sadece ülkemizde değil dünyada tanıtıyoruz. Bu manada kurulmuş resmi tek grup. Buraya gelmemizin sebebi, rahmetlinin isteğiyle kurulan topluluğun ona vefası. Mezarı başında dua edip bir kez daha rahmetle anmak istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, onun sayesinde kurulan bu toplulukla Abdal kültürünü, bozlağı yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya gayret göstereceğiz.”