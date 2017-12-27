Nesli tükenen hayvanları gelecek nesillere taşıyor

Savcı, tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanlarını tahnitliyor. Doğada avcıların ölü bulduğu tilki, karaca, yaban kedisi, tavşan, kırlangıç gibi havanların tahnitini yapan Savcı, 50 yıldır yaklaşık 200 çeşit hayvanın tahnit işlemini yaptı. Nesli tükenmekte olan hayvanları hiçbir maddiyat elde etmeden tahnitleyen Savcı, tahnit ettiği hayvanların bir kısmını Kırklareli Müzesine bağışladı.

Nesli tükenmekte olan hayvanları tahnitlediğini dile getiren Niyazi Savcı, “50 senedir yapıyorum, doğayı sevdiğim için nadir olan hayvanların üzerinde duruyorum. Bu bakımdan gelecek kuşaklara bir eser bırakabilmek önemli olan. Derelerimizde kurbağa kalmadı, çekirge kalmadı, ufak bir canlı hayvan kalmadı. Bunun birinci sebebi avcı ailesi tarafından tükenmesi mümkün değil, zirai mücadelenin yaptığı tahribat çok fazla. Buna nasıl bir çare arayacağız nasıl bir çare bırakacağız nasıl bir çevre bırakalım. Gelecek olan doğa hayvanları dengeyi bir birini hayatı yaşamak için idare ettiriyorlar, şimdi bu da kalmadı. Çöplüklerimizden artıklarımızdan gelen nadir olan hayvanlar, bunlar avcılar tarafından tükenmesi mümkün değil, gelen hayvanlardan aldığım hayvanlardan nadir olan hayvanları yaşatmak amacım gelecek olan kuşaklara bir şeyler gösterebilmek. Ülkemizde yaşayan göçmen hayvan sayısı 240 adet hayvanımız, bunlar gelip geçiyor, yerli hayvanlarımızdan 160 adet hayvanımız da mevcut. Bunların içerisinde çeşitli hayvanlarımız var. Çalışma sistemimiz ilaçlanıyor, ilaçlarımızda pek nadir dışarıdan gelen ilaç kullandığımız ilaç hormaldeit morglarda kullanılıyor. Çok zehirli bir ilaç, aynı zamanda tehlikeli. Çok yerde bunu yapan varmış ama bunları yapanları görmedim, Şu an elimizdeki imkanlarla bu kadar yapabildik” dedi

“Bırakabilirsek geriye bir eser o baki kalacak”

Gelecek nesillere bir eser bırakmanın öneminin altını çizen Savcı, “Bırakabilirsek geriye bir eser o baki kalacak, başka hiçbir şey yok. 200 çeşit hayvan var pek nadir her zaman da bunların üzerinde durmuyorum yani olmadığı için duramıyorum. Nadir olan hayvan olacak ki yaptığına ve uğraştığına değsin. Maddiyat para önemli değil nadir olan hayvanlar kalmadı. Artık avcılardan bazen avlarında rastladıkları zaman iki üç çeşit ördek getiriyor. Bunların içerisinden bir tanesini kendimize alıyoruz bir tanesini de ona yapıyoruz hem de maddiyat da almıyorum” ifadelerini kullandı.

Emre Gülle