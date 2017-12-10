Netanyahuya sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun açıklamalarını kınayarak yazılı bir açıklama yaptı. Büyükelçi Kalın, “İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz” ifadesini kullanarak “Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail’in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir” diye konuştu.