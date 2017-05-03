‘Nettexpo’ya fuarda yüzde 70 devlet desteği’

Metropolitan Grup Idare Heyeti Başkanı Metehan Ömer Solak, katılımcıların oluşturacağı harcamanın yüzde 70’lik kısmının devlet teşviki olduğundan şirketlerin adeta hiçbir harcama yapmadan ürünlerini sergileyebileceğini aktardı.

KOBİ ve sanayi kuruluşlarının ürünlerini sergileyip işletmelerini tanıtabilecekleri, olağan bir fuar alanını dijital ortama taşıyan Nettexpo.com sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden ziyaretçiler hiçbir zahmette bulunmadan cep telefonu, tablet ya da laptoptan kendi dilinde sanal fuarı gezebilecek. Nettexpo.com’un ilk dijital fuarı 17 Temmuz-17 Ağustos tarihleri aralarında Makine ve Teknolojileri Fuarı olacak. Portal doğru kurumlar, fabrikalarını full HD kalitede 360 derece gezilerek müşterinin güvenini kazanma noktasında ciddi bir fayda elde ederken, şirketler portal üzerinden tanıtım filmi de gösterebilecek. Metropolitan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Ömer Solak, katılımcıların yapacağı harcamanın yüzde 70’lik kısmının devlet teşviki olduğundan şirketlerin hemen hemen hiçbir masraf yapmadan ürünlerini sergileyebileceğini belirtti.

“Şirketler ziyaretçilerine e-katalog gösterebilecek”

Portalın KOBİ’lerden dev sanayi kuruluşlarına dek ticaret hayatının en büyük sorunları aralarında yer olan pazar arayışını sona erdirdiğini ve tek dijital fuar olma özelliğini taşıdığını söyleyen Metropolitan Grup Idare Heyeti Başkanı Metehan Ömer Solak, “Aynı anda 5 kişinin görüntülü konuşabileceği interaktif buluşma imkanı baştan sona uzak mesafelerin dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefleyen Nettexpo.com da şirketler, ziyaretçilerine e-katalog gösterebilecek, dileyen bu katalogu PDF formatında indirebilecek” dedi. Işyeri yetkililerinin kartvizitlerini QR kodu ile gönderme kolaylığı da sunulduğunu bildiren Solak, “Portal ziyaretçilerine mesaj ve e-mail gönderebilme olanağı sağlayacak, katılımcının bu mesaj ve e-maillerden haberdar olabilmesi için cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilecek” diye konuştu.

“Hall’ler dijital ortamdan takip edilecek”

Nettexpo.com’un fuardaki nakliye, gezi, konaklama, yemek yemek, hostes, stand, promosyon ve ikram gibi masrafları sıfıra indirdiğini kaydeden Solak, “ Numaralı salonlar(Hall) dijital olarak tertip edilecek. Ziyaretçi dijital salonda şirketin logosuna tıklayarak gönder dijital standına girilebilme fırsatını yakalayacak. Bu sayede dijital ortamda hiçbir zahmete katlanmadan katılımcılar ürünlerini sergileme fırsatını yakalayacak” biçiminde konuştu.

“Şirketler yüzde 99 tasarruf edecek”

Olağan bir fuara tarafından yüz misli daha fazla ziyaretçiyi online ortamda buluşturmaya hazırlanan portal tamamen şirketlerin yüzde 99 tasarruf edeceğini dile getiren Solak, “Fuarlara harcanan paranın yüzde 10’luk kısmı ile portala giriş yapan katılımcılar, yapacağı harcamanın yüzde 70’lik kısmı devlet teşviki zarfında olduğundan, Bu sayede şirketler, adeta hiçbir masraf yapmadan fazla daha fazla kişiye ürünlerini sergileme imkanı bulacak. Iştirakçi şirketlere milletlerarası ticaret portalı Netetrade.com da 6 ay gold üyelik armağan edilerek ticarette sürdürülebilirlik sağlanması hedeflenirken, ayrıntılarıyla İngilizce düzen edilecek Nettexpo dergisinde bütün katılımcılara bütün sayfa yer ayrılacak. Dergi yurt dışındaki bütün temsil ve milletlerarası ticaret odaları ve niyet kitle firmalara gönderilecek. Bu Nedenle şirketlerin tanıtımına da katkı sağlanacak” açıklamalarında bulundu.

“Portal sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanacak”

Portalın sunduğu ayrıcalıkların tüm dünyada duyurulacağını ve yurt dışından da katılımlar sağlanacağının altını çizen Solak, “Yurt dışına çıkacak binin üzerinde treylerin arka kapak kısmına gece bile okunabilen Nettexpo.com markası yazılarak yurt dışarıya da merak uyandırılacak. Sadece Türkiye yok hedeflenen pazarların tematik kanallarında da yayınlanacak reklamlarla portalın sunduğu ayrıcalıklar bütün dünyaya duyurulacak, bu sayede yurt dışından da katılımlar sağlanacak. Fuarı sanal ortama içeren portal günümüz irtibat araçlarının en güçlüsü haline gelen sosyal medyayı da aktif şekilde kullanacak. Maksat ülke sosyal medyalarında yapılacak alıştırma ile ziyaretçi sayısında artma sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Yapılacak tanıtımlar ile portala dair farkındalık oluşturulacak”

Portalın yazın gelmesiyle birlikte tanıtımının yapılıp bilinirliğinin artırılacağını söyleyen Solak şöyle konuştu:

“Yaz güneşinin ağır ağır hissedilmeye başlandığı, Türk turizminde lokomotif görevini üstlenen İstanbul ve Akdeniz Bölgesi’nde açık hava reklam alanları kullanılacak, toplu ulaşım araçları giydirilecek. ‘Nettexpo.com’ bünyesindeki mobilwall araçların avantajı ile portal bilinilirliği artırılacak. Olağan fuarlardan hiçbir farkın olmadığı, sanal ortamın sunduğu sınırsız avantajlar doğru alıcı ile satıcıyı buluşturmayı amaçlayan Nettexpo.com için basılacak afişler ile katılımcı kurum ve kuruluşların yanı sıra ticaret ve sanayi odalarında da portala dair farkındalık oluşturulacak”.