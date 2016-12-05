NEÜ, 743. Vuslat Yıldönümüne hazır

7-17 Aralık tarihleri aralarında gerçekleştirilecek olan Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Sene Dönümü Milletlerarası Anma Törenleri kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından; sergiler, konferanslar, paneller, tanıdık olmayan misafirler için İngilizce Mesnevi dersleri ve sohbetler düzenlenecek.

Programlar, NEÜ’nün Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi başta elde etmek üzere, İlahiyat Fakültesi ve diğer fakültelerden hocaların katkılarıyla gerçekleşecek. Konya Müftüsü ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar’ın 7 Aralık Çarşamba günü “Mevlâna Düşüncesinin Temelleri” konulu konferansıyla başlayacak olan etkinliklere katılımın yoğun olması bekleniyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Rumi Medeniyetler Başvuru Formu ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, geçen yıllarda olduğu gibi misafirler için İngilizce Mesnevi dersleri verecek.

Konuyla ilgili bilgi veren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Kutlama Törenlerinde Üniversite olarak yer almanın kendilerini fevkalade hoşnut ettiğini söyledi. Lise öğrencilerine yönelik yapılacak olan bir dizi konferansa dikkat çeken Rektör Şeker, “Üniversitemizin Öğretim Üyelerinin farklı alanlara yönlendirilmiş liselerde verecekleri konferansları önemsiyoruz. Hz. Mevlana’nın yaşamını, eserlerini, gençlere verdiği öğütleri ve söyledikleriyle dünyaya vermeye çalıştığı birlikte yaşama kültürünü konu edinen konferansların hem gençlere hem diğer misafirlere son derece faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Oturum Başkanlığını NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koyuncu’nun oluşturacağı “Suriyelilerin Gözünde Hz. Mevlana ve Konya” konulu panele de değinen Şeker, Suriyeli kardeşlerimizin Mevlana’yı nasıl anladıklarına karşın olacak bu panelin de siklet arz ettiğini kaydetti. Yeniden Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından hazırlanan Üç Dilde Mesneviden Damlalar Sergisinin olacağının da bilgisini veren Şeker, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncelikle almak üzere Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Etkinliklerinde emeği geçen bütün kurumlara teşekkür etti.