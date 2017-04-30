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NEÜ “Beş Şehir” yolcularını ağırladı

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir Halkı” eserinde anlattığı; Bursa, Konya, İstanbul, Ankara ve Erzurum’a gerçekleştirilecek Türkiye turu kapsamında Konya’ya gelen Azerbaycanlı heyette yer alan; Neriman Abdulrahmanlı, Yegane Nehmetulla, Tarana Vahid, Zerengiz Mansurova, Şhla As.

30 Nisan 2017 Pazar, 18:15

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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir Halkı” eserinde anlattığı; Bursa, Konya, İstanbul, Ankara ve Erzurum’a gerçekleştirilecek Türkiye turu kapsamında Konya’ya gelen Azerbaycanlı heyette yer alan; Neriman Abdulrahmanlı, Yegane Nehmetulla, Tarana Vahid, Zerengiz Mansurova, Şhla Aslan ve Lamiya Qurbanlı, ilk kez Mevlana Hazretleri ve Şems Tebrizi Hazretleri türbeleri edinmek üzere Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiler. Heyete Bakü Yunus Emre Enstitü Müdürü İbrahim Yıldırım refakat etti.

“Konya evimiz gibi”

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) misafiri olarak Konya’daki ziyaret programlarını gerçekleştiren heyete, NEÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ve Doç. Dr. Selçuk Peker refakat etti. Heyet namına konuşan Neriman Abdulrahmanlı, Konya’da kaldıkları zaman içerisinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e de misafirperverliği için teşekkür ettiklerini bildirdi.

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