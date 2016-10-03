NEÜ Elektromobil yarışlarına iddialı olarak hazırlanıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) düzenlenen ve büyük mücadeleye sahne olan ‘Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nı başarıyla tamamlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ekibi bir sonraki yarışa gösterişli olarak hazırlanıyor.

“Bir sonraki yarışta tek vasıta olmayı umut ediyoruz”

TÜBİTAK’tan ve NEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Başkanlığı’ndan destek alarak üniversitenin atölyelerinde adamakıllı el işi olarak üretim edilen Fatih isimli vasıta bir sonraki yarışmaya yeni yüzüyle eksiklerini tamamlamış ve daha da geliştirilmiş olarak katılacak. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan yarışmanın konseptini birincil kere gördüklerini, nelerin ön plana çıktığını iyi çözümleme ettiklerini ve bu doğrultuda bir sonraki müsabaka için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Yarışmada çok enerjik yönlerinin olduğunu gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Arıkan, “Aracımız mekanik tasarımda şasesi ve fren sistemiyle, kaportada ise dayanıklılığıyla en iyilerden biriydi. Önümüzdeki yıl motorun ve diferansiyelin tasarımını değiştireceğiz. Şaseyi alüminyumdan yapmıştık bunun maddesini de kompozit olarak değiştireceğiz. Seneye yarışmada tek araç olmayı umut ediyoruz” dedi. Arıkan, daha az enerji sarf eden sürücü ile ilgili de çalışmalar yapacaklarını aktardı. Seneye yarışmaya katılmayı hedefledikleri aracın prototipini öğrencilerin hazırladığını bildiren Arıkan, dereceye girmeyi hedeflediklerini kaydetti ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e her zaman yanlarında olduğu, projeye bütün aşamalarda yardım verdiği için teşekkür etti.

Yarışmaya, Seydişehir Iş Yüksekokulu Mekatronik Programından başvurulduğunu oysa projenin hazırlanmasında keza MYO öğrencilerinin, ayrıca de mühendislik fakültesi öğrencilerinin büyük emeğinin olduğunu kaydeden Arıkan, tasarımın tamamının yerli olduğunu da vurguladı.

“Vasıta üniversitenin imkanları ile hazırlandı”

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Teknikeri Kadir Çınar ise, aracın üniversitenin imkanları ile hazırlandığına dikkat çekerek, eksiklerin proje zarfında tamamlandığını aktardı. Yarışmada ilk üçe girmek için yeni tasarımların yapılmaya başlandığı kaydeden Çınar, mevcut aracın ağırlığının yarısından daha az ağırlıkta yeni bir otomobil üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bu yarışmaya ilk önce girmelerine karşın Türkiye’deki o kadar fazla üniversiteden daha iyi bir araç yaptıklarını söyleyen Elektromobil Ekip Kaptanı ve Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kaan Alkan ise, yarışmanın kendilerine böylece fazla şey kattığını ifade ederek, “Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi denildiğinde akla elektromobil otomobil gelmesi gerekiyor. Biz bunu hedefliyoruz. Bu konuda öteki üniversitelerden farkımızın olmasını hedefliyoruz. Bunun için baştan çalışmalarımıza başladık. Bu sene yarışmaya öncekinden fazla daha iyi bir otomobil çıkaracağız. Üretmeyi planladığımız aracın rüzgar sürtünme katsayısı fazla düşük olacak. Analizlerini yaptım ve dünyaca ünlü bir araba markasından daha iyi değer çıkartabiliyoruz. Öteki arabalara benzemeyecek. Ayrıntılarıyla kendi eşsiz tasarımımız olacak. Arabanın üstünde hap motoru olacak” şeklinde konuştu. Alkan, arabanın ortalama hızının da 63 km olacağını kaydetti.