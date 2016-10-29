NEÜ ev sahipliğinde “Dental İmplantoloji” konferansı başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) konut sahipliği yaptığı, bu yıl “Dental İmplantoloji” başlığı ile düzenlenen 8. Uluslararası Üniversiteler Birliği Konferansı başladı.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, yakın coğrafyadaki kardeşleriyle birlikte böyle bir organizasyonu yapıyor olmanın kendilerini hoşnut ettiğini belirterek, “Milletlerarası Üniversiteler Birliği ve Diş Hekimliği Fakültemiz Öğretim Üyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir organizasyon bu. Arap Üniversiteler Birliği ve Lübnan Diş Hekimleri Birliği de bu toplantıya yardım veriyor. Bu birlikteliğin kardeşliğimizi pekiştireceğini umut ediyor, takviye veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Milletlerarası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hayır Al Ğabbani de, “Allah insanı en güzel bir şekilde yarattı ve pak kıldı. Bu yüzden diş temizliğinin dinimizde ayrı bir önemi vardır. Dişler bir uçtan bir uca hoş tavır ve kendini açıklama etme gerçekleşir. Diş insana bir çekicilik verir bu konuda özel birimlerin oluşturulması da önemlidir” ifadelerini kullandı. Selçukluların Başkenti Konya’da olmaktan hoşnut olduğunu söyleyen Ğabbani, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Arap Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Sultan Aledvan ise, konuşmasına ilk olarak NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere programda emeği geçenleri selamlayarak başladı. Ağız sağlığı, diş bakımı gibi konularını önemsediklerini gösteren Aledvan, bu konuya eğiliyor olmanın da önemli olduğu söyledi. Aledvan, Araplar ve Türkler arasındaki bu ilişkinin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek konuşmasına son verdi.

“Konya barış ve huzurla anılır”

Lübnan Diş Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Carlos Hayrullah da, “Her ne dek renk, dil, millet, mezhep farklı olursa olsun bizi bir araya getiren ilmi bir görüşme olmasını önemsiyorum” dedi. Bu iki ülke arasındaki birlikteliğin, iki ülkenin insanları için hayır kapısı olacağını açıklayan Hayrullah, bu programları birliktelik açısından da önemsediklerini kaydetti.

Konferans Başkanı Prof. Dr. Visam Şerrüf, “Allah bu memleketi, memleketi olmayanlar için tahsis etmiştir. İnsanların sıkıntılarına yardımcı Türkiye, acilen de geçmişte de nuru ile tüm dünyayı aydınlatmıştır. Istek ettiğimiz şeyleri bakmak bizleri memnun ediyor” diye konuştu. Şerrüf, programda emeği geçen bütün kurumlara şükranlarını sunarak konuşmasını bitirdi.

Konya İl Sıhhat Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci de, Peygamberimizin sünneti olan ağız ve diş sağlığının korunması konusunda yapılan bu çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek; “Bu bilimsel birliktelik ilerde daha büyük organizasyonlara vesile olacaktır. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak gerek Koruyucu Ağız ve diş sağlığı konusunda gerekse Çare Edici Ağız ve Diş Sağlığı açısından tüm Türkiye’de çalışmalar yapmaktayız. Kongrenin hayırlara vesile olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Bir başkent daima başkenttir sözündeki gibi Selçuklu başkenti Konya da böyle bir başkenttir. Böyle tarihi geçmişe mirasa sahip olan bir şehrin ülkemizde bulunmasından 2016 İslam Turizm Başkenti olarak seçilmesinden büyük onur duyuyoruz. Dünyada şehirler vardır savaşla anılır, şehirler vardır kumarla kötülükle anılır, şehirler vardır barışla huzurla anılır. Konya da uzlaştırma ve huzurla anılır. Bu huzurun kardeşliğin ve barışın Konya’da aralıksız ikamet etmesinin elbette sebepleri vardır. Selçuklu döneminde Konya’da yetişmiş, yaşamış ve Konya’ya göç etmiş olan ilim adamlarının keza bilimsel katkılarının keza de ruhani katkılarının devamı söz konusudur. Bunların başında Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi Sahip Ata Vezirden Şeyh Sadrettin Konevi gibi âlimlerden Konya’nın o dönemin ilim merkezi olarak işlev gördüğünü görmekteyiz” diye konuştu.

“İlim nerede yeşerdiyse oradan derlenip insanlığın hizmetine sunulmalı”

Allah’ın insanlara bahşettiği güzellikleri bulgu ve aramada çalışarak paylaşarak bir yere varıldığını, tarihte de günümüzde de bunun görüldüğünü ifade eden Rektör Şeker, “Bizler de birer Müslüman olarak Peygamberimizin dediği gibi ‘İlim Çin’de de olsa arayıp bulunuz’ sözü emri uyarınca ilim nerede yeşerdiyse oradan derlenip insanlığın hizmetine sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir tayin olduğunu düşünüyoruz ve buna kadar hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Günümüzde dünya genelinde üniversitelerin birbirleriyle işbirliği yapması artık daha basit” diyen Rektör Şeker, hem Ürdün, hem de öteki İslam ülkelerinin bir kısmı ile müşterek protokoller imzaladıklarını söyledi. İslam Ülkelerinin birbirine takviye olmaktan, birbirlerinin önünü açmaktan ve birbirlerini koruyup kollamaktan başka çıkar yollarının olmadığını bildiren Şeker, programın da hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İki gün sürecek konferansa dünyanın dağıtılmış ülkelerinden birçok araştırmacı ve akademisyen katılıyor. Ağız ve diş sağlığının ele alındığı programda esas maksat, ortaya çıkacak olan yeni sorunları veri ve deneyim paylaşımında bulunarak gidermek.

Aynı zamanda programın devamı olarak NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ameliyathanesinde yapılacak olan implant ameliyatı da canlı olarak salona yansıtılacak. Yerli ve yabancı katılımcılar benzer anda ameliyatı canlı izleyebilecek ve soru sorup cevap alma fırsatı da yakalanmış olacak.