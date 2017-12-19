NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 3 ödül
Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmasında 3 ödül aldı.
NEÜ’den yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki yıl ara ile düzenlenen ve bu yıl 19’ncusu yapılan Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmasında “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Minyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, “Kalem İşi” ve “Katı” sanatlarında dereceye girenlerin belirlendiği belirtilerek, “Türk İslam Sanatının önemli bir alanı olan Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarını dinamik ve güncel tutmayı, bu alanda eser veren sanatçıları gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmeyi ve ortaya çıkacak sergi ile sanatçıların son eserlerinin bir arada görülmesini sağlamayı amaçlayan yarışmada NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi damga vurdu. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Havva Yiğitbaşı, Naciye Detseli ve Ayşegül Kamacı geleneksel sanatlarımız içerisinde yer alan Kalem İşi Sanatı dalında katıldıkları yarışmada dereceye girerek ödül aldı. Başarı belgeleri ve 10 bin TL’lik ödül önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle genç sanatçılara verilecek, yarışmada derece alan eserler Bakanlığın açacağı sergi ile sanatseverlerle buluşacak” denildi.
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