NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğindeki ilk sergi açıldı

Sergi açılışında söz alan Resim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tayfur Öztürk, resim bölümü öğrencilerinin karma sergisini açmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Güzel Sanatlar Fakültesinin bina içerisindeki ilk sergisini açıyor olmaktan da ayrıca mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, sergiye katılan herkese teşekkür etti.

Bölüm hocalarını ve öğrencilerini tebrik ederek konuşmasına başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ise bu sergilerin devamının geleceğini belirtti. Eserlerin ve ortaya konan ürünlerin iki önemli özelliğinin olduğunu söyleyen Kuşpınar sözlerini şöyle sürdürdü: “İki özellikten birisi bu eserlerin sizin iç dünyanızı, ruhunuzu, maneviyatınızı ve kimliğinizi ortaya çıkaran eserler olmasıdır. İkincisi de bu toprakların, bu coğrafyanın, bu irfan dünyasının, Anadolu coğrafyamızın ortaya koyduğu güzel enstantanelerin burada yansımalarını görmemizdir.”

Kuşpınar, bu sanat eserlerinde yeni yeni akımların olduğunu kaydederek resim bölümünün hem bizim kültürümüze ve geleneğimize bağımlı olarak hem de yeni açılımlara açık bir bölüm olarak devam edeceğini vurguladı. Dönem sonuna kadar devam edecek olan sergide resim bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 150’ye yakın eser yer alıyor.