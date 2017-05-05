NEÜ öğrencileri Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında ödül aldı

Yarışmaya, Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Muhammed Malik Doğan, Mehmet Kaçar, Numan Ebubekir Yüksel ve Süheyl Dinler katıldı. Yarışma sonucunda öğrenciler eşdeğer mansiyon ödülüne layık görüldü.

Bakırköy için yaptıkları çalışma hakkında data veren öğrencilerden Süheyl Dinler, “Bakırköy’ü ön plana çıkaran öbür bir çalışma yapmamız gerekiyordu. İnsanların gürültüden uzaktan, kafa dinleyebilecekleri bir yer. Bakırköy’ün çok aydın yapısının açığa çıkmasında lokal halkın kullanabileceği alanlar dek sanatsal çalışmaların yapılacağı mekânların oluşmasını da önemsediğimiz için kendi projemizi sunduk” dedi.

Numan Ebubekir Yüksel ise, “İnsanları kalabalıktan soyutlamak için bir dinlenme, durma noktası tasarlamak istedik. Tasarım alanında bunu olası kılmak için insanların süregelen akstan koparılıp yolun iki kolundaki alanlara alınmasını amaçlayan projemiz üzerine çalıştık” dedi.

Muhammed Malik Doğan da, insanların yürüdükleri yerle aynı seviyede bir meydan çözümlemesi yaptıklarında oranın da bir zaman daha sonra aksa dâhil olduğunu ve yeniden aynı kalabalığın orada da oluştuğunu belirterek, “Daha önce girdiğimiz bir yarışmadan da teşvik ödülü almıştık. Bu yarışma fazla sıkışık bir döneme eşit geldiği için pek umudumuz yoktu. Ona karşın kazanmış elde etmek bizi son derece mutlu etti” diye konuştu.

Mehmet Kaçar ise, düşük katlı mekanı çekici ülkü getirecek farkındalık oluşturacak bir proje ile katıldıklarını ve ödül almalarından son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrenciler, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i de makamında ziyaret ettiler. Şeker de öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Müsabaka sonunda başarılı yer alan birincil 3 projenin yanına 5 proje eşdeğer mansiyon, 8 proje de özendirme ödülüne layık görüldü.