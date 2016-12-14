NEÜ öğrencilerinin resimleri sanatseverlerle buluştu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Fotoğraf Iş Öğretmenliği öğrencilerinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladıkları resimler ile Yrd. Doç. Dr. Nurcan Sert’in eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Serginin öğrencileri kapsaması bakımından manâlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tahir Yüksek, bu yönüyle sergiyi önemli bulduğunu vurguladı. Bundan sonra da böyle sergilerin devam etmesini temenni ettiklerini aktaran Yüksek, öğrencileri de hoş eserlere imza attıkları için tebrik etti. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Sert, AKEF öğrencilerinin 2015-2016 eğitim – öğretim yılında büyük emeklerle hazırladıkları eserleri sanatseverlerle buluşturmak istediklerini ve bu sebeple böyle bir sergiyi açtıklarını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Nurcan Sert, “Bu sergi bir uçtan bir uca öğrencilerimiz derslerdeki eserlerin sergilenebileceğini ve bu tür sanat etkinliklerinde değerlendirilebileceğini görmüş oldular. Emeklerinin boşuna gitmediğini ayrım etmiş oldular. Eserlerini açıklama etmeyi, bir serginin nasıl hazırlandığını, bir kompozisyonunun nasıl oluşturulduğunu, sergide nelere uyarı etmeleri gerektiğini öğrenmiş oldular” diyerek böyle bir deneyimin önemine dikkat çekti.

Sergi 21 Aralık 2016 tarihine kadar AKEF’te açık kalacak.