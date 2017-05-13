NEÜ-SÜ işbirliğiyle “Kültürü Filmle Öğreniyorum” final gösterimi yapıldı

NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve NEÜ Iletişim Çalışmaları Başvuru Formu ve Araştırma Merkezi’nin (AKADEMEDYA) dört yıldır düzenlemekte olduğu “Kültürü Filmle Öğreniyorum” etkinliği 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının son gösterimi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile birlikte yapıldı. SÜ Iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Can’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı “Oxford’lu Ziyaretçi: Gertrude Bell” adlı belgeli filminin gösterimine NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak katıldı. Programın başlangıcında NEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı kadar ünlü İngiliz casus Gertrude Bell hakkında veri verildi. NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nuri Paşa Özer’in moderatörlüğünde yapılan final gösterimine iki üniversiteden fazla sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“İki üniversitenin işbirliği önemli”

Filme ilişkin bilgi veren ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Aytekin Can, iki üniversitenin işbirliğinin ayrıca eğitimin niteliği ayrıca de Konya açısından manâlı olduğunu söyledi. Film üretim süreci ve yaşanılan sorunlar ile ilgili veri de veren Prof. Dr. Can, öğrencilere yapacakları işi sevmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Can, iki üniversite aralarında olduğu kadar disiplinler aralarında işbirliği yapılması aracılığıyla başarılı işlere imza atılabileceğini gösterdiklerini belirtti. Prof. Dr. Can, belgeselin bu güne kadarki en geniş izleyici kitlesiyle buluşmasını karşılayan faaliyet koordinatörü NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Bulduklu’ya ve ilgilerinden dolayı ayrıca NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e keza de AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’a teşekkür etti.

“Bu coğrafyada defalarca birileri oyun oynadılar”

Filmin analizi esnasında laf alan Rektör Prof. Dr. Şeker ise, sinema ve dolayısıyla sanatın tarihi, kültürü ve değerleri aktarmaktaki etkisinin en hoş örneğinin bu belgelere dayanan ile ortaya konulduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Şeker, disiplinler arası işbirliğinin önemine de aksan yaparak, “Her bir alan kendi birikimlerini uymak suretiyle işbirliği yapmalıdır. tek başına veri ya da kimsesiz yeteneği icra etmek yerine farklı gösterme açıları bir araya gelerek sinerji oluşturabilir. Bu çalışmada değerli tarihçilerimiz ile irtibat uzmanları güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Güzel bir egzersiz olduğunu vurgulamamız gerekir. Film bize bu coğrafyada her dönem birilerinin farklı amaçlara yönelik faaliyetler içinde olduklarını göstermiştir. Umarım bu türden araştırmalar ile geçmiş aydınlatılmaya ve yarına ışık tutulmaya devam edilir” dedi.

Etkinlikte söz alan AKÜMÜLATÖR Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da, yapılan çalışmaya iki üniversitenin katkı maddesi vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Misal bir çalışmada benzer şehrin iki üniversitesinin bambaşka disiplinleri içeren bu türden işbirliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Solak, geçmişe ilişkin konuların yorumlanmasında sanatın kullanılmasının önemini aktardı.

Katılımcıların filme ilişkin görüşlerini paylaştıkları film analizi, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in, Prof. Dr. Aytekin Can’a günün anısına plaket takdimi ile sonradan erdi.