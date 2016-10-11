NEÜ ve Uluslararası Üniversiteler Birliğinden Ortak Konferans

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Milletlerarası Üniversiteler Birliğinin (International Union of Universities) iki taraflı olarak düzenleyeceği Dental İmplantoloji konulu konferans öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener ve Uluslar Arası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hayır Al Ğabbani katıldı. 27-29 Ekim tarihleri aralarında yapılacak olan bu konferansta Dental İmplantlar, İmplant öncesi hazırlıklar ve implantla ilgili aktüel konular hakkında sunumlar yapılacak. NEÜ’nün konut sahipliği oluşturacağı konferansa Milletlerarası Üniversiteler Birliğine aza bütün fakültelerden de üç yüzün üstünde akademisyen gelecek.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, programın zamanlaması itibariyle 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti olan Konya’da yapılmasının İslam Medeniyetlerinin Birliği açısından manâlı olduğunu dile getirdi. Rektör Şeker, Türkiye’de, özellikle de Konya’da Diş hekimliği ile ilgili milletlerarası bir bilimsel toplantının icra edilecek olmasının ayrıca tartı talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hayır Al Ğabbani ise, İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya’da NEÜ ile birlikte konferans düzenlemekten iftihar duyduklarını dile getirdi.

Üç gün sürecek ve 16 konuşmacının sunum yapacağı konferansta Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 4 öğretim üyesinin yanı sıra uluslararası alanda önemli konuşmacılar da implant uygulamalarındaki bilgilerini paylaşacaklar.