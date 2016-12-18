NEÜ vuslat etkinliklerini liselere taşıdı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Hazreti Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Milletlerarası Kutlama Törenleri dahilinde önemli etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

NEÜ 5 Aralık’ta başlayan etkinlikler dahilinde Konya’daki liselerde Hz. Mevlana’yı bambaşka yönleriyle anlatan konferanslar düzenleniyor. Hem 3 dilde Mesnevi’den Damlalar sergileri de öğrencilerle buluşturuluyor.

Mevlana isminin ticarethanelere verilmesine tepki

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Atik, Konya Lisesinde “Mesnevi Bize Ne Söyler” konulu konferans verdi. Kulaktan dolma bilgilerle Hz. Mevlana’yı tanımanın ciddi sorunları beraberinde getireceğini ifade eden Atik, Mevlana isminin ticarethanelere ya da yiyecek ürünlerine verilmesini eleştirdi. Prof. Dr. Atik, Batı dünyasının insanın yalnızca somut ihtiyaçlarını tedarik eden bir doktrinle ortaya çıktığı için orada yaşayanların maddesel imkanları olsa bile mutlu olamadığını, hayatını anlamlandıramadığını aktardı. “Mevlana bizden hayatı anlamlandırmamızı, niçin yaşadığımızın haberdar olmamızı istiyor” diyen Prof. D r. Atik, Mevlana’nın Anadolu coğrafyasına hemen hemen bir maya çalar gibi hoşgörünün, sevginin ve muhabbetin mayasını çaldığını söyledi.

“Müslümanlar kendi aralarında kardeşliği hakim kılmak zorunda”

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Konuşmacı Lisesinde, “Hz. Mevlana’da Birlikte Yaşama Kültürü” konulu konferans verdi. Konya’nın tarih her tarafında bir barış adası kimliğini muhafaza ettiğini anlatan Altıntaş, dıştan gelen insanların Konya’yı bir diğer gördüğünü sözlerine ekledi. Müslümanların kendi aralarında kardeşliği etken kılmak zorunda olduğunu vurgulayan Altıntaş, Hz. Mevlana’nın rubailerinde iyilik ve cömertliği öğütlediğini ayrıca hoşgörüye büyük önem verdiğini aktararak birlikte yaşama kültürü için de bu değerlerin gerekliliğine uyarı çekti.

“Hz. Mevlana birlik ve birliktelik konusu üzerinde önemli durur”

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Karapınar da, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde “Hz. Mevlana’da Birlik ve Birliktelik” konulu konferans verdi. Hz. Mevlana’nın eserlerinde “birlik ve beraberlik” konusu üzerinde önemle durduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karapınar, “Onun eserlerinde ve düşüncesinde ‘birlik yani cemaat’ kavramı birbiriyle ilişkili üç anlamda kullanılmıştır: 1. Ademoğlu arasında birlik ve birliktelik. 2. Müslümanlar aralarında birlik ve birliktelik/vahdet. 3. Varlığın birliği” dedi.

İnsanlığın birlik ve beraberliğine çağrı yapan Hz. Mevlana’nın, ayrıştırıcı yok birleştirici bir dil kullanmaya itina gösterdiği anlatan Karapınar, “O, birbirinin kadri kıymetini bilmeyenlere: ‘Gel de birbirimizin kadri kıymetini bilelim; çünkü pat diye ayrılacağız birbirimizden…’ diyerek ırk arasındaki kardeşlik ve dayanışmaya dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Biz sizin bilim sahibi olmanızı çok istiyoruz”

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Baykan Meram Fen Lisesinde “Mevlana ve Biz” konulu konferans verdi. Mevlana’nın ölüme, geçici olan dünya hayatından kurtulup sonsuz hayata geçme olarak baktığı için Şeb-i Arus (Nikah Gecesi) dediğini söyleyen Baykan, ebedi hayata inananların başkasına gözünü kırpmadan musibet yapamayacağını vurguladı. Baykan, “Batı medeniyetiyle bizim aramızdaki en temel fark budur. Biz sizin bilim sahibi olmanızı çok istiyoruz. Keza bilim sahibi olun hem de bu kötülerin ellerinden insanlığın zararına kullandığı teknolojiyi alın ve bilimi; iyiliğin, güzelliğin egemen olması için kullanın” dedi.