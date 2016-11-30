NEÜ'de açılış töreni

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde hizmet verecek yeni ek bloğun açılışı törenle yapıldı.

2013 yılında eğitim-öğretime başlayan fakültedeki bölüm ve sınıf sayılarının artırılması amacıyla yapımı ildeki hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan binada, 41 ek derslik, konferans salonu ve idari birimler bulunuyor.

Törende konuşan NEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, yeni binanın tamamlanmasıyla fakültede öğrenim gören öğrenci sayısının artacağını söyledi.

Erdem, “Eğitim sektörü bir milletin can damarını oluşturan en önemli unsurlardan birisidir. Fakültemiz her geçen dönem daha da büyüyor. Fakültemizde lisans bazında bin 70, formasyon eğitiminde ise 2 bin 300 öğrencimiz öğrenime devam ediyor. Amacımız ülkesine ve milletine sevdalı bireyler yetiştirmektir.” dedi.

Konuşmanın ardından, açılış kurdelesi, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Dekan Erdem, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Bakanı Bayram Ekici ve akademik personel tarafından kesildi.

