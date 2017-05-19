NEÜde Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yararına kermes

NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesindeki kermeste konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, etkinliğin düzenlenmesine katkı maddesi sunan herkese teşekkür ederek, “Böyle kayda değer bir sosyal yükümlülük etkinliğinde bir araya gelmek, böyle bir kutsal görevi beraberce yürütmek için bir araya varmak kayda değer. Hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçenlerden, bu etkinliğe vesile olan herkesten Allah razı olsun. Toplum dayanışması ve küçük, büyük demeden herkesin katkısının olması önemli” diye konuştu.

Rektör Şeker, “Bizleri de unutanların olmaması için, onları unutmamamız gerekli. Çevremizdeki tüm alzheimerlı büyüklerimize saygıda, şefkatte, ilgide, alakada hata etmememiz gerekir. Bu farkındalığın hepimizde ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum” diyerek öğrencilere de katkılarından nedeniyle ayrıca teşekkür etti.

Afiyet Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal ise, etkinliğin Alzheimer Derneği Gündüz Yaşam Merkezi yararına düzenlendiğini, planlama aşamasında ise ayrıca dekanlığın keza de Sıhhat Bilimleri Fakültesi Öğrenci Topluluklarının yer aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Uysal, “Ülkemizde bir ilk olan Alzheimer Gündüz Hayat Merkezinin ihtiyaçları Belediyeler ve Üniversitemiz göre karşılanıyor ama orada keza somut ayrıca manevi desteğe gereksinim var. Kermesteki amacımız da alzheimerlı hastalara çok miktarda olmasa da bedensel ve manevi destek verip farkındalık meydana getirmek. Gençlerle birlikte, unutanları unutmayalım nedeniyle yola çıkılmış bir faaliyet” dedi.

Kermes gün boyu NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde devam etti.