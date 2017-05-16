NEÜde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı

Açılış programında konuşan, Sağlık Durumu Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Galibiyet Kalaycı, geleneksel ve bütünleyici tıp kullanım merkezlerinin üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde açılabildiğini belirterek, “Şu an Türkiye’de 21 tane uygulama merkezimiz var. Dilekçe merkezinin ek bir görevi eğitim ve ARGE çalışmaları yapmak. Eğitim merkezi olarak 11 merkez var. NEÜ 12. olarak başvurdu. Afiyet Bakanlığı Bilim Komisyonu tarafından uygulama değerlendirildikten daha sonra bu merkez Geleneksel, Bütünleyici Tıp Uygulamaları Eğitim Merkezi olacak” dedi.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu, iki yıl önce merkezin açıldığını, doktorların alanla ilgili gerekli eğitimleri aldığını ve üç ay önce de hasta kabulüne başladıklarını söyledi. Ilk Olarak 7-8 hastaya baktıklarını ancak talebin her geçen gün arttığını söyleyen Kutlu, merkezlerini genişlettiklerini, yeni odaların açıldığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Hayriye Yüksek Dağ ise, merkezlerine ağırlıklı olarak obezite hastalarının geldiğini belirterek, migren hastalarının da akupunkturla ilaç sayılarının azaldığını açıklama etti. Yrd. Doç. Dr. Yüksek Dağ, hacamat uygulamasıyla birlikte bu hastaların da ağrısız periyotlarının uzadığını vurguladı. Yüksek Dağ, keza sigara vazgeçme ve cilt hastalıkları gibi o kadar çok alanda da akupunkturun uygulandığını dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Metin Şener de, 15 Şubat tarihi itibariyle 3 aydır bu uygulamaları yaptıklarını şimdi sürekli akupunktur ve hacamat uygulamalarına ilave olarak ozonterapi ve proloterapi de yapacaklarını kaydetti.

Açılışa, Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Bütünleyici ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Başarı Kalaycı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, MTF Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Uysal, MTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, doktorlar ve sağlık durumu personeli katıldı.