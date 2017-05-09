NEÜde İç Hastalıkları Günleri düzenlendi

Programın açılış konuşmasını yapan Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Yılmaz Selçuk iç hastalıkları bünyesinde data güncelleme maksadıyla yapılan birincil toplantının olduğunu belirterek, “Bu toplantının konularını seçerken güncel ve gelişmiş ülkelerde yapılan toplantılardan esinlendik. daha sonra muavin arkadaşlarımız arasında anket düzenleyerek, hocalarımızla da akademik kurulda görüşerek toplantıda üstünde duracağımız konuları belirledik. Toplantının yararlı geçmesini diliyor ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin yüzde 84’ü uzmanlık programına yerleşiyor”

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ise, Meram Tıp Fakültesi’nin bir bilim ocağı olduğunu ifade ederek, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin yüzde 84’ü bir uzmanlık programına yerleşiyor. Bu sevinç verici bir şey. Dekanlık olarak bilimsel çalışmalara ışık tutmamız, yön vermemiz gerekir. Onun için bu programa takviye veriyoruz ve devamının gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, mezuniyet sonrası güncelleme ve bilgilendirme toplantılarının bölgede geciktiğini dile getirerek, “Bölgenin buna ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı bundan sonra inşallah sürdürülebilirliğini sağlayarak başarılı bir şekilde yürütmüş oluruz. Son dönemde bilginin fazla süratli şekilde hem üretilmesi hem dolaşıma girmiş olmasıyla birlikte bilginin kullanılamadan tüketildiği süreci yaşıyoruz. Bilginin bu değin ivedi eskitilmesinden kaynaklanan çoğu sorun da beraberinde geliyor. Bunu ola ki hastaya yansıtmıyoruz lakin kurumsal olarak kendi içimizde, çalışmalarımızda ve işlemleri yaparken ayrıca lisans hem lisansüstü eğitimde oldukça zorluklar yaşıyoruz. Geçmişte genel dahiliyenin yürütmüş olduğu işlevin bir fazla öbür kürsü kadar yürütülüyor olmasının ortaya koyduğu üstünlük ve dezavantajlarıyla beraber, yenilikler, değişimler bu toplantılarla güncellenmiş olacak. Bu toplantılarla biz üniversite, fakülte ve kürsü olarak bir görevimizi daha yerine getirmiş olacağız” biçiminde konuştu.

Program, alanında bilirkişi doktorların sunumlarını gerçekleştirdiği oturumlarla devam etti.