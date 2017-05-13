Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   NEÜde İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü konuşuldu

NEÜde İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü konuşuldu

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen konferansın açılışını gerçekleştiren Rektör Prof.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:15

Benzer Konular

Başbakan Yıldırım, Muğla’daki kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Hayatını yürüme engelli 3 çocuğuna adayan anne herkese örnek oldu
Ereğlinin geleceğini inşa edecek proje başlıyor

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen konferansın açılışını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Zou’bi’ye, İslam dünyasının içinde bulunduğu gelişmeleri ve beklentileri aktarıp katılımcıları bu alanda bilgilendireceği için teşekkür etti. Konferansta konuşan Zou’bi, ilmi yolculukların insana büyük katkı maddesi sağladığını belirterek Avrupa’nın karanlık çağlarda bocaladığı dönemde, İslam devletlerinin, yüzyıllar her tarafında bilimde öncü konumda olduğunu söyledi. İslam dünyasının, ilimi ve bilimi sahiplenmesi için kendisini veri toplumu olmaya götürmesi gerektiğini de vurgulayan Zou’bi ilmi yolculukların keza tarihe hem de insana hayli katkısı olduğunu dile getirdi. Zou’bi, ayrıca İslam medeniyetinin müntesipleri olarak Kazan’dan Uganda’ya, Endonezya’dan Fas’a dek geniş bir coğrafyaya medeniyeti götürdüklerini dile getirdi.

Pek çok İslam aliminin insanlığa kayda değer hizmetlerinin olduğunu ifade eden Zou’bi, “İslam ülkeleri olarak ‘niye birlikte, yardımlaşarak faaliyette bulunmamız gerekir?’ sorusunu sormamız gerekiyor. Bunun baş sebebi İslam ülkelerinin değişik alanlarda maruz kaldığı saldırılar. Kesintisiz İslam ülkeleri saldırıya uğruyor. bu nedenle birlikte almak zorundayız” dedi. Program soru-yanıt bölümünün ardındaki sona erdi.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com