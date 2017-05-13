NEÜde İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü konuşuldu

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen konferansın açılışını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Zou’bi’ye, İslam dünyasının içinde bulunduğu gelişmeleri ve beklentileri aktarıp katılımcıları bu alanda bilgilendireceği için teşekkür etti. Konferansta konuşan Zou’bi, ilmi yolculukların insana büyük katkı maddesi sağladığını belirterek Avrupa’nın karanlık çağlarda bocaladığı dönemde, İslam devletlerinin, yüzyıllar her tarafında bilimde öncü konumda olduğunu söyledi. İslam dünyasının, ilimi ve bilimi sahiplenmesi için kendisini veri toplumu olmaya götürmesi gerektiğini de vurgulayan Zou’bi ilmi yolculukların keza tarihe hem de insana hayli katkısı olduğunu dile getirdi. Zou’bi, ayrıca İslam medeniyetinin müntesipleri olarak Kazan’dan Uganda’ya, Endonezya’dan Fas’a dek geniş bir coğrafyaya medeniyeti götürdüklerini dile getirdi.

Pek çok İslam aliminin insanlığa kayda değer hizmetlerinin olduğunu ifade eden Zou’bi, “İslam ülkeleri olarak ‘niye birlikte, yardımlaşarak faaliyette bulunmamız gerekir?’ sorusunu sormamız gerekiyor. Bunun baş sebebi İslam ülkelerinin değişik alanlarda maruz kaldığı saldırılar. Kesintisiz İslam ülkeleri saldırıya uğruyor. bu nedenle birlikte almak zorundayız” dedi. Program soru-yanıt bölümünün ardındaki sona erdi.