NEÜde Savunma ve Havacılık Sanayi konulu konferans

Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında düzenlenen konferansta konuşan SASAD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan, sivil imal dahil almak üzere deniz araçları üretiminde dünyanın beşinci ülkesi olduğumuzu belirterek, Pakistan’ın denizaltı modernizasyonunu Türkiye’nin yaptığını ve ülkemizin de ileride kendi denizaltısını üreteceğini söyledi.

“Yurtdışı satış gelirleri 2 milyar dolar civarında”

2002 yılından itibaren devletin savunma ve havacılık sanayisine büyük takviye sağladığını kaydeden Küçükseyhan, “Biz bugün dünyada sayılı ülkeler arasına girdik. Yurtdışı satış gelirleri 2 milyar dolar civarında. Dışarıya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan’da bizim teknik personelimiz çalışıyor. Bakım, onarım, modernizasyon yapıyorlar” dedi.

Ülkemizin refahı ve bağımsızlığı için teknolojinin öz malımız olması gerektiğini açıklayan Küçükseyhan, Türkiye’de maksimum doktoralı mühendis istihdam eden sektör olduklarını da sözlerine ekledi.

Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri programı kapsamında 28 kuruluşun katıldığı savunma sanayi sergisinde NEÜ mühendislik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Radikal Tasarım Ekibi de ürünleri ile yer aldı. İki senedir İnsansız Hava Araçları üzerinde çalışan ekip 2 gün her tarafında ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. En Ince Ayrıntısına Kadar kompozit malzemelerden yapılmış olan uçak gövdesi, otomasyon sisteme sahip uçağı ve geçen sene Milletlerarası İHA Türkiye Yarışmasına katılan 144 kilometre saat gibi yüksek hızlara çıkabilen uçağıyla Radikal Tasarım ekibi katılımcılardan büyük takdir topladı.