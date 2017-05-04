NEÜde yüzlerce fidan toprakla buluştu

Geleneksel Ağaçlandırma Bayramı”nda yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Açılış programında kürsüye gelen Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, erozyonla mücadeleyi vatani bir ödev olarak gördüklerini açıklama etti. Karacabey, “Bu vatan toprakları aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, onların canları pahasına bize itimat ettikleri aziz topraklardır. Bu toprakların erozyonla yok olmasını durdurmak o yüzden vatani bir görev. Bu maksatla ülkemizin her yerinde olduğu gibi Konya’da da 1946 yılından bu yana fazla ciddi ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmüştür. Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında başlattığı üniversite kampüsleri ağaçlandırma faaliyetleri dahilinde da Konya’daki üniversitelerde her öğrenci için bir fidan etkinlikleri düzenledik ve 281 bin fidan toprakla buluştu. Bunun 75 bin adedi Necmettin Erbakan Üniversitemizin kampüsünde dikildi” dedi.

Geleceğe güvenle bakan üniversitenin yemyeşil bir kampüsü olması için gerekli adımları attıklarını bildiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker öğrencilere yeşil, hoş bir kampüs teslim etmeyi amaçladıklarını vurguladı. şimdi büyümüş olan ağaçlarla beraber hoş bir yürüyüş parkuru oluştuğunu söyleyen Rektör Şeker, “Bursa’da Uludağ Üniversitesinin kampüsüne ben öğrenciyken diktiğim fidanlar bugün devasa ağaçlar haline geldi. Selçuk Üniversitesine ve Beyşehir yoluna diktiğimiz ağaçlar da bugün orman görünümünde. Bu bizleri mutlu ediyor. Bunlar hepimizin birebir insani olarak yerine getirmek istediği ve katkıda bulunduğunda mutlu olduğu faaliyetler, muhakkak tanrısal bir ödev. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz deha elinizdeki fidanı dikiniz’ emrine uygun şekilde biz her bir fidanı toprakla buluşturmak için gayret ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Şeker, üniversitenin yeşillendirilmesinde emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü ilk önce almak üzere bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler ve protokol üyeleri göre yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik Konya’nın geleneksel pilav ikramıyla sona erdi.