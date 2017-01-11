Nevin Gökçek'ten şehit ailesine ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mehmet, Hakan ve Lütfi Gülşen’in Kızılcahamam ilçesindeki ailelerini ziyaret etti.

Nevin Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mehmet Gülşen, kardeşi Büyükşehir Belediyesi Şirketi Anfa Güvenlik Amiri Hakan Gülşen ve amcalarının oğlu Lütfi Gülşen’in Kızılcahamam ilçesindeki evlerine giderek ailelerinin acılarını paylaştı.

Gökçek’e Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney de eşlik etti.

