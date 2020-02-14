Nevşehir Belediyesinden kamuoyuna açık alt yapı ve sıcak asfalt ihalesi
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi, alt yapı ve sıcak asfalt yapımı için ihale düzenledi.
Belediye meclis salonunda gerçekleşen ihale, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir başkanlığında gerçekleşirken, 3 firma teklifte bulundu.
İhaleye katılan firmalardan ACR Grup'un 24 milyon 632 bin 34 lira, MVC İnşaat'ın 24 milyon 936 bin 716 lira, Acerler Grup'un 25 milyon 476 bin 94 lira teklif verdiği görüldü.
Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, belediye tarihinin en büyük ihalesi olduğunu belirterek, firmaların dosyaları ve iş bitirme yeterlilikleri incelendikten sonra ihalenin sonucunun açıklanacağını söyledi.
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