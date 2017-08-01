Nevşehir Belediyesi'ne ziyaret

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Türkçe yaz okulu” kapsamında NEVÜ’de Türkçe eğitimi alan 17 ülkeden 21 öğrenci Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Yaz okuluna katılan öğrencileri Belediye Meclisi Toplantı Salonunda ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, öğrencilere Kapadokya bölgesine ilişkin bilgi verdi.

Şımarmaz, öğrenci ve eğitimcilerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca dostça yaşadığı bu coğrafyanın dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını ifade etti.

Şımarmaz, öğrencilere ziyaret sonrası çeşitli hediyeler sundu.

Öğrenciler, program kapsamında haftanın beş günü öğlene kadar Türk dilini, kültürünü, tarihini, sanatını, müziğini, giyimini yakından tanıma ve görme imkanı buluyor. Ayrıca öğrencilere 20 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesini tanıtmak amacıyla çeşitli geziler düzenleniyor.