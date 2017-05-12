Nevşehir, Etnospor Kültür Festivalinde

NEVŞEHİR (AA) – Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali’nde Nevşehir’in kültürel değerleri tanıtılıyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda, el sanatları ürünleri sergilenirken, halk oyunları ekibi de bir gösteri yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile bazı kaymakam ve belde belediye başkanlarının da hazır bulunduğu etkinlik alanında, çanak ustası Şaban Topuz tarafından yöresel el sanatları ürünlerinden çanak yapımı ziyaretçilere gösteriliyor.

Çadırı ziyaret eden konuklara bölgeye ait köftür, kuru üzüm ve kabak çekirdeği ikram edildi.