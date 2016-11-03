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Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinden Garnizon Komutanına ziyaret

03 Kasım 2016 Perşembe, 12:55
Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinden Garnizon Komutanına ziyaret

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyeleri, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça’yı ziyaret etti.

Başkan Ekici ve beraberindeki heyet, Eylül ayında Nevşehir’e atanarak görevine başlayan Akça’ya hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Akça’ya görevinde başarılar dileyen Ekici, gazetecilerle jandarmanın iyi ilişkiler içinde görevlerini sürdüren meslek grupları olduğunu belirterek, dostane yaklaşımların devam edeceğine inandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akça ise, NGC yönetimine teşekkür ederek, yerel basını yakından takip ettiğini, kendisinin de önemli bir kamusal görev yürüten gazetecilerle iyi ilişkiler kurmaktan mutlu olacağını söyledi.

Akça ve NGC Yönetim Kurulu üyeleri, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Garnizon Komutanına ziyaret Nevşehir Nevşehir gazeteciler Cemiyeti

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