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Nevşehir merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli Yozgat, Bingöl, Giresun, Muğla, Kırıkkale, Çorum, Kars, Okumuş, Konya, Düzce, Manisa, Afyon, Kayseri, Kahramanmaraş, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Ankara ve İstanbul’da FETÖ’nün bayan ve mali kaynaklarına eş zamanlı.

16 Aralık 2016 Cuma, 00:20

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli Yozgat, Bingöl, Giresun, Muğla, Kırıkkale, Çorum, Kars, Okumuş, Konya, Düzce, Manisa, Afyon, Kayseri, Kahramanmaraş, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Ankara ve İstanbul’da FETÖ’nün bayan ve mali kaynaklarına eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 88 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin

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