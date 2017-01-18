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Nevşehir merkezli FETÖ/PDY soruşturması

– Soruşturma kapsamında 2 eski polis ile örgütün ildeki “polis imamı” tutuklandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:50

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 eski polis ile örgütün ildeki “polis imamı” olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandıkları tespit edilen eski polis memurları Halil G. ve Yusuf B. ile örgüte bağlı polislere sık sık sohbet verdiği gerekçesiyle “polis imamı” olduğu belirlenen Ürgüp Gümrük Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken ihraç edilen Şaban A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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