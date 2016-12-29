Nevşehir'de 14 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, lodosun etkisiyle sobalardan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 14 kişi, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, AA muhabirine, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Ünlübay, “Dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle 14 vatandaşımız sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastanemize müracaat etti. Bunların içinde hayati risk taşıyan bulunmuyor. Rüzgarın yoğunlaştığı gecelerde vatandaşlarımız sobalarını söndürmeli veya yatarken altını kapatmamalı.” dedi.