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Nevşehir'de “Akılcı Antibiyotik” uygulaması

31 Ocak 2017 Salı, 11:55

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerin polikliniklerinde “Akılcı Antibiyotik” uygulaması başladı.

Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muhammet Çömçe, yaptığı açıklamada, kurumlarına bağlı tesislerde gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak ve buna bağlı antibiyotiklere karşı mikroorganizmaların direnç geliştirmesini önlemek amacıyla “Hızlı Antijen Testi” uygulamasına geçildiğini söyledi.

İlk uygulanmanın da hayata geçirildiğini belirten Çömçe, şunları kaydetti:

“Uygulamada ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğine boğaz ağrısı şikayeti ile müracaat eden hastaya Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahap Uğurlu 5 dakika süren ‘Hızlı Antijen Test’ yöntemini uygulayarak, kısa sürede hastanın boğazında ‘Beta’ türü mikrop üreyip üremediğini teşhis ederek antibiyotik kullanıp kullanmayacağına karar verdi.”

Akılcı Antibiyotik Kullanımı Nevşehir

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