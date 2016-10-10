Nevşehir'de aşure dağıtımı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Ticaret Borsası Başkanlığınca, vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Zahire Pazarında gerçekleşen etkinlikte, aşure dağıtımını İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün duasının ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider ile Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş birlikte yaptılar.

Salaş, burada yaptığı açıklamada, dini anlamda önemi olan günlerin insanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

Muharrem ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Salaş, “Aşure gününün, milletimizin huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birbirine kenetlendiği bu dönemde hayatımıza ayrı bir tat ve renk katmasını diliyorum.” dedi.

Vali Aktaş ve milletvekilleri daha sonra pazar esnafı ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

