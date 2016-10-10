  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
10 Ekim 2016 Pazartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Nevşehir'de aşure dağıtımı

Nevşehir'de aşure dağıtımı

10 Ekim 2016 Pazartesi, 10:54
Nevşehir'de aşure dağıtımı

Benzer Konular

Çamur ustasının toprak sevdası
Çamur ustasının toprak sevdası
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gecesi
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gecesi
15 Temmuz gazileri Nevşehir'de okul açtı
15 Temmuz gazileri Nevşehir'de okul açtı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Ticaret Borsası Başkanlığınca, vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Zahire Pazarında gerçekleşen etkinlikte, aşure dağıtımını İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün duasının ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider ile Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş birlikte yaptılar.

Salaş, burada yaptığı açıklamada, dini anlamda önemi olan günlerin insanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

Muharrem ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Salaş, “Aşure gününün, milletimizin huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birbirine kenetlendiği bu dönemde hayatımıza ayrı bir tat ve renk katmasını diliyorum.” dedi.

Vali Aktaş ve milletvekilleri daha sonra pazar esnafı ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

aşure dağıtımı Nevşehir

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet