Nevşehir'de bağ bozumu zamanı

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN- Türkiye’nin en kaliteli üzümlerinin yetiştirildiği bölgelerden Nevşehir’de üzüm hasadı başladı.

Nevşehir yöresinde 169 bin dönüm alanda bağcılık yapan üreticiler, ürünlerini hasat ediyor.

İlkbaharda bakımları yapılan asmalardan toplanan üzümde, bu sezon aşırı sıcaklar nedeniyle verim geçen yıla oranla düşüş gösterdi.

Bölgede, pekmez, üzüm şırası, pestil ve şarap yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kovalarda toplanarak, traktörlerle köylere taşınıyor.

Bağcılık faaliyetlerinin her geçen yıl azaldığı bölgede, siyah üzümün satış fiyatının düşük olmasından dolayı çiftçiler, beyaz üzüm üretimine yönlendiriliyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 71 bin dönüm arazide üretimi yapılan siyah üzümün satış fiyatının düşük olması nedeniyle birçok üreticinin bağcılığı terk etmeye hazırlandığını ifade etti.

Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinden dolayı geçen yıla göre verimin yüzde 15 civarında düştüğünü belirten Altınışık, Nevşehir ve çevresinde, 53 bin dönüm sofralık, 45 bin dönüm kurutmalık beyaz üzümün yanı sıra 71 bin dönüm de şaraplık siyah üzüm yetiştirildiğini kaydetti.

Bu sezon il genelinde yaklaşık 110 bin ton verim elde edildiğini ifade eden Altınışık, sofralık üzümün kilogramının 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında satışa sunulduğunu, siyah üzümün de kilogram fiyatının 47 kuruştan alıcı bulduğunu söyledi. Altınşık, “Geçmiş yıllarda üzüm bölgede daha çok üretiliyordu. Fiyatlar düşük olduğu için çiftçiler bağcılığı bırakıyor.” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, üzüm üreticilerine hibe ve destek verdiğine değinen Altınışık, üreticileri siyah üzüm bağlarını söküp, beyaz üzüme yönlendirmek için çalışma yaptıklarını ancak istedikleri neticeye ulaşamadıklarını dile getirdi.

Altınışık şöyle konuştu:

“Nevşehir yöresinde bu sezon toplamda 110 bin ton üzüm üretimi var. Ancak 71 bin dönüm arazide ekili olan siyah üzüm fiyatının düşük olması nedeniyle üretici sıkıntılı günler yaşıyor. Sofralık üzüm kilogramı 1,5 lira ile 2 lira arasında satılıyor. Siyah üzümün ise kilogram fiyatı 47 kuruş. Bir bardak çay 1 lira, 1 kilo üzüm 47 kuruş bu durum emeği bile karşılamıyor. Bakanlık, siyah üzüm asmalarının kaldırılıp beyaz üzüme çevrilmesi için destek veriyor. Üreticiyi bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bağların yenilenmesi ile ilgili hazırlanan projelere bakanlık hibe ve destek veriyor. Siyah üzüm yerine beyaz üzüm üreticiliğine döndürülürse daha rahat pazar bulunabilecek. Bu yıl, aşırı sıcaklar ve yağış azlığı nedeniyle verim düştü.”

Üzüm üreticilerinden Mevlüt Taşezer ise “Nevşehir’de geçmişte üzüm yetiştiriciliği daha çoktu üzüm ucuza gittiği için artık bağcılıkla eskisi gibi ilgilenen çok yok. Bu yıl aşırı sıcak olduğundan üzümde kurumalar oldu. Verim geçen yıla göre düştü.” dedi.

