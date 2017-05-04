Nevşehir'de bayrak konulu resim sergisi açıldı

NEVŞEHİR (AA) – Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “160 çocuk tek bayrak” konulu resim sergisi Nevşehir’deki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmenlerinin, öğrencilere bayrak sevgisini aşılamak amacıyla verdiği Türk bayrağı yapma ödevinde 160 öğrencinin yaptığı resimler sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Her çocuğun farklı motiflerle yaptığı Türk bayrağı sergisi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş tarafından açıldı.

Sergi haftasonuna kadar gezilebilecek.