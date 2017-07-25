Nevşehir'de bin 500 keklik doğaya salındı

NEVŞEHİR (AA) – Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce kınalı keklik türünün de aralarında bulunduğu bin 500 keklik doğaya bırakıldı.

Gülşehir ilçesinde Hırka Dağ mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, ilçe ve belde belediye başkanları ile bazı daire amirleri katıldı.

Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretilen ve aralarında kınalı keklik türünün de bulunduğu bin 500 keklik, Vali Aktaş ve protokol üyelerince doğaya salındı.

Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, “Keklikler, doğal hayatımızın vazgeçilmez bir üyesi ve sahip çıkılması gereken değerlerdir. Bunlar kolay yetişmiyor, doğal ortamda çoğalacaklar, özellikle avcılarımızın buna çok dikkat etmeleri gerekiyor.” dedi.

