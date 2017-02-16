Nevşehir'de cinayet

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de 29 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesi Adalar Sokak’ta, yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, Enes Dağdibi olduğunu tespit ettiği gencin, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Dağdibi’nin cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki iş yeri ve binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.