Ana Sayfa   >   Genel   >   Nevşehir'de cinayet

Nevşehir'de cinayet

16 Şubat 2017 Perşembe, 11:50

Benzer Konular

Boşandığı karısını tabancayla öldürdü
Sevgililer Günü'nde dilek feneri uçurdular
Balon turlarına hava engeli

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de 29 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesi Adalar Sokak’ta, yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, Enes Dağdibi olduğunu tespit ettiği gencin, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Dağdibi’nin cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki iş yeri ve binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

bıçaklama cinayet Nar Beldesi Nevşehir

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet