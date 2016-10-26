Nevşehir'de “Darbe ve Hukuk” konferansı

NEVŞEHİR (AA) – CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, “Bu millet, 15 Temmuz gecesini yaşadı ve FETÖ’nün bir emperyalist suç örgütü olduğunu anladı. Bu örgüt üyelerinin tutuklanmasını, hesap vermesini istiyor. Bunu en çok da içinde FETÖ mağduru aktif siyasetçilerin olduğu CHP istiyor.” dedi.

Çiçek, partisinin Nevşehir İl Başkanlığınca Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda düzenlenen “Darbe ve Hukuk” konulu konferansta yaptığı konuşmada, partisinin Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) savunan bir yapı gibi gösterilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

CHP’nin 1923’te çağdaş bir cumhuriyet kurarak cemaat ve tarikatları ortadan kaldırdığını anımsatan Çiçek, FETÖ ile partisi arasında bir ilişkinin mümkün olmadığını belirterek, “Bize FETÖ militanlarına sahip çıkmanın çamurunu yapıştırmaya çalışıyorlar, bu çamur bize yapışmaz. Biz 1923’te çağdaş bir cumhuriyet kurduk, hurafeleri, gericileri cemaatleri, tarikatları kapattık. Çağdaş bir Türkiye için yola çıktık. Bir imama biat eden geri zekalıların CHP ile ilişkisi olabilir mi? FETÖ ile CHP arasındaki fark, cennet ve cehennem arasındaki fark gibidir.” diye konuştu.

Dursun Çiçek, silahlı kuvvetler ve yargının FETÖ’nün içten içe çürüttüğü kurumlar haline geldiğini vurgulayarak, bu kurumların yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını bildirdi.