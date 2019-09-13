Nevşehir'de “Duman-7” operasyonu
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, 109 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, tütün ve tütün mamülleri satıcılarına yönelik eş zamanlı "DUMAN-7" operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 69 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram paketlenmiş tütün, 85 bin 700 adet boş makaron ve 13 bin 200 adet tütün basılmış makaron ele geçirildi.
6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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