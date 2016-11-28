Nevşehir'de fil dişi fosili bulundu

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşyazı köyünde, traktörle tarlasını süren vatandaş fil dişi fosili buldu.

Traktörle tarlasını sürerken toprak yüzeyine çıkan taşlaşmış parçaları bir araya getiren Ali Kale, Nevşehir Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Yetkililer, köye gelerek parçalar üzerinde yaptığı incelemede, yaklaşık bir metre uzunluğundaki fosil parçaların fil dişine ait olduğunu tespit etti.

Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday ekimi için tarlasını sürdüğü sırada karşılaştığı cisimlerin dikkatini çektiğini, parçaları biraya getirdiğinde ise fil dişine benzer bir şeklin ortaya çıktığını anlattı.

Köye gelerek incelemede bulunan müze yetkilileri ise cismin Gülşehir çevresinde çokça bulunan fil dişi fosili olduğunu ifade etti.

Daha önce ilçeye bağlı Tuzköy, Yeniyaylacık ve Karacaşar köylerinde benzer kalıntılara rastlandığı, parçaların Nevşehir Müzesi’nde sergileneceği kaydedildi.

