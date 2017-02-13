Nevşehir'de halk oyunları yarışması düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de düzenlenen Kulüplerarası Halk Oyunları İl Yarışmasında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2 kategoride birinciliği elde etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan yarışmada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, stilize ve geleneksel dalda sergilediği performans ile jürinin oylarını topladı.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada, il birinciliğini kazanan ekip, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca mart ayında düzenlenecek grup yarışmalarına katılma hakkı kazandı.