Nevşehir'de “Huzur ve Güven Uygulaması”

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de emniyet ve jandarma ekiplerince ortaklaşa “Huzur ve Güven Uygulaması” düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele müdürlüğüne (KOM) bağlı ekipler katıldı.

Kent merkezi ve ilçe giriş çıkışlarıyla çeşitli alanlarda oluşturulan kontrol noktalarında denetim yapıldı.

Uygulama sırasında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise hareket ve asayiş merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlerin yapıldığı alanları MOBESE ile izleyen Vali Aktaş, “Bu uygulama, vatandaşın huzurunu sağlamak, devlete olan güvenlerini pekiştirmek, kamu düzeninin korunması, emniyet ve asayişin sağlanması, suç işleyen, işlemek isteyenlerin yakalanması ve önlenmesi amacıyla kentin önemli noktalarında yürütülmektedir.” dedi.

