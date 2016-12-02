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02 Aralık 2016 Cuma

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Nevşehirde kuşlar aç kalmayacak

Nevşehir’i dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına bölge kar yağışı sebebiyle yem bulmada bıkkınlık yaşayan kanatlı hayvanlar için Nevşehir Belediyesi Temizleme İşleri Müdürlüğü personeli, şehrin farklı merkezlerinde bulunan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarınd.

02 Aralık 2016 Cuma, 12:42
nevsehirde-kuslar-ac-kalmayacak

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Nevşehir’i dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına bölge kar yağışı sebebiyle yem bulmada bıkkınlık yaşayan kanatlı hayvanlar için Nevşehir Belediyesi Temizleme İşleri Müdürlüğü personeli, şehrin farklı merkezlerinde bulunan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında daha evvelden oluşturulan yemliklere çokça yem bıraktı.

COŞKUN SAĞLAMDİN 

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