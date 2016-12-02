Nevşehirde kuşlar aç kalmayacak

Nevşehir’i dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına bölge kar yağışı sebebiyle yem bulmada bıkkınlık yaşayan kanatlı hayvanlar için Nevşehir Belediyesi Temizleme İşleri Müdürlüğü personeli, şehrin farklı merkezlerinde bulunan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında daha evvelden oluşturulan yemliklere çokça yem bıraktı.

COŞKUN SAĞLAMDİN