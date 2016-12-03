Nevşehir'de suçlulara yönelik operasyon

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek iddiasıyla M.D, T.Y, R.Y, T.F, H.Y. ve Ş.Y’nin Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi ile Mahmat köyündeki ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca, 105 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 41 kuru sıkı tabanca fişeği, 18 adet sahte 100 Euro, 60 adet sahte 500 Euro, 6 adet sahte 200 lira, 13 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap, 5 gram taş esrar, 3 gram metafetamin, 2 gram eroin, metafetamin kullanımı için aparat, suya katılarak içilen 7 uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanılan 5 jelatin ele geçirildi.

Avanos Adliyesine getirilen zanlılardan T.Y. ve T.T. tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla R.Y, M.D, ve Ş.Y. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

